Міжнародний валютний фонд і Всесвітня рада із золота зібрали інформацію про золотий резерв країн на початок квітня 2019 року.
Дивися повний текст Складено рейтинг країн з найбільшим золотим запасом.
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Додано: Вів 30 кві, 2019 22:59
Складено рейтинг країн з найбільшим золотим запасом
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Дивися повний текст Складено рейтинг країн з найбільшим золотим запасом.
Додано: Сер 01 тра, 2019 10:21
Самый большой в истории Украины золотой запас оставила после себя "панда" Януковича - 42,6 тонн. Порошенко с "реформаторами" проел 19 тонн.
Востаннє редагувалось warlamp в Сер 01 тра, 2019 13:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 01 тра, 2019 12:09
Провел небольшие вычисления
1тр.унция=31,1035грамм.
1тонна=32150 тр.унций
32150 тр.унц. * 1283$/тр.унц. ~~ 41 250 000$
1 тонна стоит ~ 41млн.$
Додано: Сер 01 тра, 2019 20:18
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