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Складено рейтинг країн з
найбільшим золотим запасом

Складено рейтинг країн з найбільшим золотим запасом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 22:59

Складено рейтинг країн з найбільшим золотим запасом

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд і Всесвітня рада із золота зібрали інформацію про золотий резерв країн на початок квітня 2019 року.

Дивися повний текст Складено рейтинг країн з найбільшим золотим запасом.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 22:59

стоило бы указать и место Украины в этом списке...
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 10:21

Самый большой в истории Украины золотой запас оставила после себя "панда" Януковича - 42,6 тонн. Порошенко с "реформаторами" проел 19 тонн.
http://gold-silver.com.ua/gold/gold_res ... raine.html
Востаннє редагувалось warlamp в Сер 01 тра, 2019 13:42, всього редагувалось 1 раз.
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 12:09

Провел небольшие вычисления
1тр.унция=31,1035грамм.
1тонна=32150 тр.унций
32150 тр.унц. * 1283$/тр.унц. ~~ 41 250 000$
1 тонна стоит ~ 41млн.$
Yura_Gag
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 20:18

  Yura_Gag написав:Провел небольшие вычисления
1тр.унция=31,1035грамм.
1тонна=32150 тр.унций
32150 тр.унц. * 1283$/тр.унц. ~~ 41 250 000$
1 тонна стоит ~ 41млн.$

Все вірно. Золото відносно дешеве.
Золото США 8133,5 тонн = 334, ну нехай 350 мільярдів доларів. Це копійки, якщо порівнювати з їх боргом.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 11:57

warlamp

Странно, пойдите на ссылку. При яныке рос запас, а с 14 года упал на 19 тон (почти в 2 раза) ......

http://gold-silver.com.ua/gold/gold_res ... raine.html
сова
 
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