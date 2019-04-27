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Український стартап зібрав
в Японії понад 48 тисяч...

Український стартап зібрав в Японії понад 48 тисяч...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 23:27

Український стартап зібрав в Японії понад 48 тисяч...

Пропонуємо до обговорення:
Український стартап NIXOID Lab зібрав понад 48 тисяч доларів на виробництво лампових наручних годинників на японському сервісі краудфандінга CampFire.

Дивися повний текст Український стартап зібрав в Японії понад 48 тисяч доларів на лампові годинники (фото).
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 23:27

клевые часики. Только, чтобы разместится на кикстартере компания должна быть из США.
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