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Український стартап зібрав в Японії понад 48 тисяч...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 кві, 2019 23:27
Пропонуємо до обговорення:
Український стартап NIXOID Lab зібрав понад 48 тисяч доларів на виробництво лампових наручних годинників на японському сервісі краудфандінга CampFire.
Дивися повний текст Український стартап зібрав в Японії понад 48 тисяч доларів на лампові годинники (фото)
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Додано: Вів 30 кві, 2019 23:27
клевые часики. Только, чтобы разместится на кикстартере компания должна быть из США.
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