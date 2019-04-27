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Український стартап зібрав в Японії понад 48 тисяч...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 кві, 2019 23:27
Пропонуємо до обговорення:
Український стартап NIXOID Lab зібрав понад 48 тисяч доларів на виробництво лампових наручних годинників на японському сервісі краудфандінга CampFire.
Дивися повний текст Український стартап зібрав в Японії понад 48 тисяч доларів на лампові годинники (фото)
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Додано: Вів 30 кві, 2019 23:27
клевые часики. Только, чтобы разместится на кикстартере компания должна быть из США.
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rw666
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Додано: Сер 01 тра, 2019 00:01
rw666 написав:клевые часики. Только, чтобы разместится на кикстартере компания должна быть из США.
Почему это? Там десятки, если не сотни, наших проектов. Я, например, сам в прошлом году получил заказ с Кикстартера от нашей украинской компании.
По часам, наша украинская компания не так давно через тот же Кикстартер запустила производство RIDER1991 - серия наручных дизайнерских часов
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Faceless
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Додано: Сер 01 тра, 2019 17:06
Faceless написав:
rw666 написав:клевые часики. Только, чтобы разместится на кикстартере компания должна быть из США.
Почему это? Там десятки, если не сотни, наших проектов. Я, например, сам в прошлом году получил заказ с Кикстартера от нашей украинской компании.
По часам, наша украинская компания не так давно через тот же Кикстартер запустила производство RIDER1991 - серия наручных дизайнерских часов
Ну для кикстартера таки надо иметь посредника в США (или делаверское LTD).
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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