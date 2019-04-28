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В Україні зібрали нову «швидку» на базі Renault Master
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 тра, 2019 10:41
Пропонуємо до обговорення:
В Україні представлений новий автомобіль «Швидкої допомоги» на базі Renault Master. Новий спецавтомобіль має декларацію про відповідність виробів медичного типу А1, А2, B (ДСТУ 7032) і відповідає вимогам технічного регламенту про медичні вироби, затвердженого постановою КМУ від 02.10.2013р. №753.
Дивися повний текст В Україні зібрали нову «швидку» на базі Renault Master
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Додано: Сер 01 тра, 2019 10:41
Удручает другая сторона этой "медальки":
Каким образом до сих пор нет отечественной унифицированной колёсной базы для
1. Скорой
2. МВД
3. СБУ
...................................................................................................................................................................
- Кому это выгодно?
- Почему Враг ещё в "заказчиках" этого лицедейства?
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Kudrjavuy
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