До кінця року долар може подорожчати до 28,66 грн, прогнозує Міжнародний валютний фонд.
Дивися повний текст Що буде з курсом долара до кінця року.
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Додано: Сер 01 тра, 2019 18:19
Що буде з курсом долара до кінця року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що буде з курсом долара до кінця року.
Додано: Сер 01 тра, 2019 18:19
гривневые облигации внешнего займа под 10-12???
что за зверь или вернее,что курил перед этим поносиком эксперд?
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