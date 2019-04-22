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Що буде з курсом
долара до кінця року

Що буде з курсом долара до кінця року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 18:19

Що буде з курсом долара до кінця року

Пропонуємо до обговорення:
До кінця року долар може подорожчати до 28,66 грн, прогнозує Міжнародний валютний фонд.

Дивися повний текст Що буде з курсом долара до кінця року.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 18:19

гривневые облигации внешнего займа под 10-12???

что за зверь или вернее,что курил перед этим поносиком эксперд?
somilitark
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