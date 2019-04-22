До кінця року долар може подорожчати до 28,66 грн, прогнозує Міжнародний валютний фонд.
Дивися повний текст Що буде з курсом долара до кінця року.
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Додано: Сер 01 тра, 2019 18:19
Що буде з курсом долара до кінця року
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Дивися повний текст Що буде з курсом долара до кінця року.
Додано: Чет 02 тра, 2019 10:09
с 2016 года вещают, что "курс будет за 30", а он упрямо держится в диапазоне 26-28 все эти годы
Додано: Чет 02 тра, 2019 11:37
Курсом 29 никого не удивишь и не напугаешь, люди уже нормально относяться к колебаниям.
А если показать инвесторам отличную работу и отрубленные руки, то от них отбоя не будет.
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