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Що буде з курсом
долара до кінця року

Що буде з курсом долара до кінця року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 18:19

Що буде з курсом долара до кінця року

Пропонуємо до обговорення:
До кінця року долар може подорожчати до 28,66 грн, прогнозує Міжнародний валютний фонд.

Дивися повний текст Що буде з курсом долара до кінця року.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 10:09

с 2016 года вещают, что "курс будет за 30", а он упрямо держится в диапазоне 26-28 все эти годы
fishman
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 11:37

Курсом 29 никого не удивишь и не напугаешь, люди уже нормально относяться к колебаниям.
А если показать инвесторам отличную работу и отрубленные руки, то от них отбоя не будет.
Rainbow
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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