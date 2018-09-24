За її словами, із 2021-го планується запровадити обов'язковий іспит із математики для всіх випускників.
Дивися повний текст Гриневич анонсувала новації для випускників.
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Додано: Чет 02 тра, 2019 08:39
Гриневич анонсувала новації для випускників
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гриневич анонсувала новації для випускників.
Додано: Чет 02 тра, 2019 08:39
Та ничего, как то сдадут. А не сдадут, так по известному методу министра "освиты" - сплагиатят. Ну, т.е. банально спишут. Но, это же "нормально"
Додано: Чет 02 тра, 2019 09:02
Когда-нибудь очередной деятель решит, что без географии украинскому выпускнику - просто капец. И география станет обязательной. Потом химия, физика. Глядишь, и к уровню советского образования приблизимся. Когда-нибудь...
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