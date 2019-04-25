RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні змінилася процедура
проведення техогляду...

В Україні змінилася процедура проведення техогляду...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 08:54

В Україні змінилася процедура проведення техогляду...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 1 травня 2019 року оновлено формат документа, що підтверджує успішне проходження транспортним засобом перевірки технічного стану.

Дивися повний текст В Україні змінилася процедура проведення техогляду транспортних засобів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88609
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 08:54

А до окончания срока действия документа старого образца водителей будут тормошить всякие - Сержант Петренко. Дозвольте поколядувать. А чого це у вас наклэйки нэмае?
p_a_l
 
Повідомлень: 2042
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: oleg_kostetsky і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні запропонували будувати дороги по-новому: що... 1, 2
R2 » Чет 25 кві, 2019 16:42
10 424
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 тра, 2019 08:56
oleg_kostetsky
В Україні зменшилася частка витрат на ЖКГ — експерти
R2 » Нед 28 кві, 2019 22:15
7 400
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 тра, 2019 20:01
Джон
Цьогоріч в Україні стали випікати менше хліба
R2 » Пон 29 кві, 2019 21:09
8 460
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 тра, 2019 14:20
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (70528)
02.05.2019 10:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.