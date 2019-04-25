В Україні з 1 травня 2019 року оновлено формат документа, що підтверджує успішне проходження транспортним засобом перевірки технічного стану.
Дивися повний текст В Україні змінилася процедура проведення техогляду транспортних засобів.
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Додано: Чет 02 тра, 2019 08:54
В Україні змінилася процедура проведення техогляду...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні змінилася процедура проведення техогляду транспортних засобів.
Додано: Чет 02 тра, 2019 08:54
А до окончания срока действия документа старого образца водителей будут тормошить всякие - Сержант Петренко. Дозвольте поколядувать. А чого це у вас наклэйки нэмае?
Додано: Чет 02 тра, 2019 10:50
Додано: Чет 02 тра, 2019 11:00
Re: микро
Что относится к фургону?
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