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В Україні змінилася процедура
проведення техогляду...

В Україні змінилася процедура проведення техогляду...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 08:54

В Україні змінилася процедура проведення техогляду...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 1 травня 2019 року оновлено формат документа, що підтверджує успішне проходження транспортним засобом перевірки технічного стану.

Дивися повний текст В Україні змінилася процедура проведення техогляду транспортних засобів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 08:54

А до окончания срока действия документа старого образца водителей будут тормошить всякие - Сержант Петренко. Дозвольте поколядувать. А чого це у вас наклэйки нэмае?
p_a_l
 
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Я не понял, ТО вернули чтоль?!?
andreylitvyn
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 10:50

  andreylitvyn написав:Я не понял, ТО вернули чтоль?!?

Там же написано кому.Автолюбителям не вернули.
uliz
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 11:00

Re: микро

Что относится к фургону?
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 11:00

andreylitvyn для коммерческого транспорта.
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