В Україні з 1 травня 2019 року оновлено формат документа, що підтверджує успішне проходження транспортним засобом перевірки технічного стану.
Дивися повний текст В Україні змінилася процедура проведення техогляду транспортних засобів.
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Додано: Чет 02 тра, 2019 08:54
В Україні змінилася процедура проведення техогляду...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні змінилася процедура проведення техогляду транспортних засобів.
Додано: Чет 02 тра, 2019 08:54
А до окончания срока действия документа старого образца водителей будут тормошить всякие - Сержант Петренко. Дозвольте поколядувать. А чого це у вас наклэйки нэмае?
Додано: Чет 02 тра, 2019 10:50
Додано: Чет 02 тра, 2019 11:00
Re: микро
Что относится к фургону?
Додано: Чет 02 тра, 2019 12:09
Любая "новость" имеет только одну суть:
- Будут грабить!
- На дорогах будут грабить!
- В МРЕО будут системно грабить!
А когда будет уже "Воры будут сидеть в тюрьмах"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 02 тра, 2019 12:27
Kudrjavuy
Тогда, когда в вместе с ворами рядом будут сидеть те, кто заносит деньги за "быстро порешать".
Додано: Чет 02 тра, 2019 12:33
Согласен!
Но в первую очередь столбы должны быть завешены теми, кто сознательно тормозит решение проблемных вопросов, или сами создают их. Для возможности системного вымогательства.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 02 тра, 2019 12:35
Re: В Україні змінилася процедура проведення техогляду...
Фізичні особи власники авто, проходитимуть цю процедуру огляду і сплати податей з транспортних засобів з наступного року. І саме важливе у цьому - вартість. За мого любимого "Барбоса" (5.5л 1992 року випуску), згідно формули, хочуть отримати трішки більше 1400$ в рік. За москальське авто 20-ти років, разом зі страхівкою, прийдеться сплатити близько 500$ в рік. Я повністю підтримую це нововведення нашої української Держави. Кожен має платити за своє існування.
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