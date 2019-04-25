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В Україні змінилася процедура
проведення техогляду...

В Україні змінилася процедура проведення техогляду...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 08:54

В Україні змінилася процедура проведення техогляду...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 1 травня 2019 року оновлено формат документа, що підтверджує успішне проходження транспортним засобом перевірки технічного стану.

Дивися повний текст В Україні змінилася процедура проведення техогляду транспортних засобів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 08:54

А до окончания срока действия документа старого образца водителей будут тормошить всякие - Сержант Петренко. Дозвольте поколядувать. А чого це у вас наклэйки нэмае?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 10:45

Я не понял, ТО вернули чтоль?!?
andreylitvyn
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 10:50

  andreylitvyn написав:Я не понял, ТО вернули чтоль?!?

Там же написано кому.Автолюбителям не вернули.
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 11:00

Re: микро

Что относится к фургону?
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 11:00

andreylitvyn для коммерческого транспорта.
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 12:09

Любая "новость" имеет только одну суть:
- Будут грабить!
- На дорогах будут грабить!
- В МРЕО будут системно грабить!

А когда будет уже "Воры будут сидеть в тюрьмах"? :mrgreen:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 12:27

Kudrjavuy

Тогда, когда в вместе с ворами рядом будут сидеть те, кто заносит деньги за "быстро порешать".
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 12:33

  Nickoss1 написав:Kudrjavuy

Тогда, когда в вместе с ворами рядом будут сидеть те, кто заносит деньги за "быстро порешать".

Согласен!
Но в первую очередь столбы должны быть завешены теми, кто сознательно тормозит решение проблемных вопросов, или сами создают их. Для возможности системного вымогательства.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 12:35

Re: В Україні змінилася процедура проведення техогляду...

Фізичні особи власники авто, проходитимуть цю процедуру огляду і сплати податей з транспортних засобів з наступного року. І саме важливе у цьому - вартість. За мого любимого "Барбоса" (5.5л 1992 року випуску), згідно формули, хочуть отримати трішки більше 1400$ в рік. За москальське авто 20-ти років, разом зі страхівкою, прийдеться сплатити близько 500$ в рік. Я повністю підтримую це нововведення нашої української Держави. Кожен має платити за своє існування.
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