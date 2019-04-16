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В Україні змінилася процедура проведення техогляду...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 тра, 2019 20:28
скоро цены совсем на легковые машину упадут. Будут к нам из Польши и Литвы приезжать дилеры за автообновками ))))
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buratinyo
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