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Puma пропонує бажаючим
протестувати кросівки, що самі...

Puma пропонує бажаючим протестувати кросівки, що самі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 11:26

Puma пропонує бажаючим протестувати кросівки, що самі...

Пропонуємо до обговорення:
Puma випустила на початку цього року тизер, що містить натяк на розробку спортивного взуття «Fi», що саме зашнуровується. Його реліз запланований на весну 2020 року.

Дивися повний текст Puma пропонує бажаючим протестувати кросівки, що самі зашнуровуються (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 11:26

А почему безвизовой Украины нет в списке?
Зрада!
blueiceua
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