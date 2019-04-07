За планом уряду країни, податкове навантаження на австрійців з 2022 року зменшиться на 8,3 млрд євро.
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Додано: Чет 02 тра, 2019 11:28
Австрія знизить податки для своїх громадян
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Дивися повний текст Австрія знизить податки для своїх громадян.
Додано: Чет 02 тра, 2019 11:28
Нужно им наших горерехформаторов направить, налоги сразу возрастут а доходы исчезнут.
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