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Австрія знизить податки
для своїх громадян

Австрія знизить податки для своїх громадян
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 11:28

Австрія знизить податки для своїх громадян

Пропонуємо до обговорення:
За планом уряду країни, податкове навантаження на австрійців з 2022 року зменшиться на 8,3 млрд євро.

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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 11:28

Нужно им наших горерехформаторов направить, налоги сразу возрастут а доходы исчезнут.
blueiceua
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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