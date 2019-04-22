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Набув чинності новий закон про ЖКГ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 тра, 2019 11:45
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у тексті відповідного закону.
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Додано: Чет 02 тра, 2019 11:45
С начало цены нормальные сделайте на ЖКХ, а не заоблачные.
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