RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Набув чинності
новий закон про ЖКГ

Набув чинності новий закон про ЖКГ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 11:45

Набув чинності новий закон про ЖКГ

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у тексті відповідного закону.

Дивися повний текст Набув чинності новий закон про ЖКГ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88614
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 11:45

С начало цены нормальные сделайте на ЖКХ, а не заоблачные.
сова
 
Повідомлень: 666
З нами з: 02.09.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рада ухвалила "мовний закон" 1 ... 8, 9, 10
R2 » Чет 25 кві, 2019 10:41
95 5771
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 тра, 2019 06:49
shapo
Президент підписав Закон про соцпослуги
R2 » Сер 24 кві, 2019 11:58
3 297
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 кві, 2019 16:42
Proofy
Що змінює для фізособи Закон "Про банкрутство"
R2 » Сер 17 кві, 2019 08:49
2 400
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 кві, 2019 08:21
alex_dvornichenko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.