Про це йдеться у тексті відповідного закону.
Дивися повний текст Набув чинності новий закон про ЖКГ.
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Додано: Чет 02 тра, 2019 11:45
Набув чинності новий закон про ЖКГ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Набув чинності новий закон про ЖКГ.
Додано: Нед 12 тра, 2019 23:10
Шановні А Ви хоч той закон Читали? Навіщо вводиде читачів в оману, та робите "Кіпіш" в Державі?
Читаємо уважно Закон
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 травня 2019 року, крім:
статті 1, частини першої статті 2, статей 3-7, 9, 11, 12, частини другої статті 26, статей 27 та 29 (в частині регулювання послуги з управління багатоквартирним будинком), частини другої статті 2, частин третьої та четвертої статті 8, частин другої та третьої статті 10, статті 15, частин першої, третьої та п’ятої статті 16, статті 18, частини п’ятої статті 28, пунктів 2, 3-1, 6, підпункту 1, підпункту "б" підпункту 2, підпунктів 5 та 11 пункту 8 цього розділу, які вводяться в дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом;
"частини другої статті 26 " в котрій і йдеться про нарахування пені. А це в свою чергу означає, що пеня може бути нарахована лише з ЛИСТОПАДА місяці 2019 року. І ніяк не з 20 травня. Учіть МатЧасть Пановє.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:09
Почему счётчик должен ставить потребитель? У меня в квартире есть счётчик. Какого я должен ещё ставить общедомовой? Горврдоканалу нужно пусть и ставит, но не за мой счёт. И как назвать этих слуг народа? Вода грязнючая пить нельзя. Все за счёт народа. Пусть собственники - поставщики услуг и ставят эти счётчики. Я платить за бабушек и дедушек и неплательщиков, то есть за весь дом не собираюсь.
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