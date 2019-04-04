Про це повідомила прес-служба НБУ.
Дивися повний текст Нацбанк викрив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій.
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Додано: Чет 02 тра, 2019 12:07
Нацбанк викрив факти відмивання грошей за допомогою...
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Дивися повний текст Нацбанк викрив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій.
Додано: Чет 02 тра, 2019 12:07
Чо готовимся к дефолту по ОВГЗ? Надо погодить чтобы на зеленского это дело повесить.
Додано: Чет 02 тра, 2019 12:10
НБУ как с Луны свалился.
Ещё Гонтарева про эти схемы, использованные Януковичем, говорила, что "он не воровал, а наоборот инвестировал".
Последователи решили пойти по протоптанной тропинке
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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