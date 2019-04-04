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Нацбанк викрив факти відмивання
грошей за допомогою...

Нацбанк викрив факти відмивання грошей за допомогою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 12:07

Нацбанк викрив факти відмивання грошей за допомогою...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба НБУ.

Дивися повний текст Нацбанк викрив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 12:10

НБУ как с Луны свалился.
Ещё Гонтарева про эти схемы, использованные Януковичем, говорила, что "он не воровал, а наоборот инвестировал".
Последователи решили пойти по протоптанной тропинке :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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