Президент України Петро Порошенко витратив на свою виборчу кампанію близько 585 млн грн з власної кишені.
Дивися повний текст Порошенко витратив на вибори понад півмільярда гривень власних коштів.
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Додано: Чет 02 тра, 2019 12:12
Порошенко витратив на вибори понад півмільярда гривень...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко витратив на вибори понад півмільярда гривень власних коштів.
Додано: Чет 02 тра, 2019 12:18
Re: Порошенко витратив на вибори понад півмільярда гривень..
Та це якраз питання - на яке ніхто не хоче давати відповідь . Як може бізнесмен вкладати гроші в щось , а потім їх списати на втрати ? Він завжди розраховує на прибуток ... І у вападку виграшу - обов"язково це реалізує .
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