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Порошенко витратив на вибори
понад півмільярда гривень...

Порошенко витратив на вибори понад півмільярда гривень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 12:12

Порошенко витратив на вибори понад півмільярда гривень...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко витратив на свою виборчу кампанію близько 585 млн грн з власної кишені.

Дивися повний текст Порошенко витратив на вибори понад півмільярда гривень власних коштів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 12:13

Потратил больше 2 млрд грн!!
Rainbow
 
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Ну теперь пусть со Свинарчуков выбивает
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 12:18

Re: Порошенко витратив на вибори понад півмільярда гривень..

Та це якраз питання - на яке ніхто не хоче давати відповідь . Як може бізнесмен вкладати гроші в щось , а потім їх списати на втрати ? Він завжди розраховує на прибуток ... І у вападку виграшу - обов"язково це реалізує .
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 14:44

  Puente написав:Та це якраз питання - на яке ніхто не хоче давати відповідь . Як може бізнесмен вкладати гроші в щось , а потім їх списати на втрати ? Він завжди розраховує на прибуток ... І у вападку виграшу - обов"язково це реалізує .

Ну а как же дорогие машины, полеты в космос, благотворительность в конце концов? В первом туре было много кандидатов, они тоже рассчитывают отбить деньги?
ssnet
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:07

ssnet Тут как говорится кто на что учился. Кому то рубить бабло, а кто то хочет оставить хороший след в истории. Что до Порошенко, на мой взгляд бабло доминировало. Что до Зеленского, через год увидим.
Igorten
 
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