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В яких країнах найвигідніше працювати українцям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 тра, 2019 12:30
Пропонуємо до обговорення:
Міністр соціальної політики заявляв, що 3,2-9 млн. громадян постійно або тимчасово працюють за кордоном.
Дивися повний текст В яких країнах найвигідніше працювати українцям
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Додано: Чет 02 тра, 2019 12:30
Анализ на основе объявлений агенств по трудоустройству это топ)
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