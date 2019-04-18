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В яких країнах найвигідніше
працювати українцям

В яких країнах найвигідніше працювати українцям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 12:30

В яких країнах найвигідніше працювати українцям

Пропонуємо до обговорення:
Міністр соціальної політики заявляв, що 3,2-9 млн. громадян постійно або тимчасово працюють за кордоном.

Дивися повний текст В яких країнах найвигідніше працювати українцям.
R2
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Анализ на основе объявлений агенств по трудоустройству это топ)
vladimir_glazovoy
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:28

Польща це нижче дна, реально навіть нижче України якщо порахувати всі складові. Який сенс їхати заробити 21кгрн за 300!!! тяжко відпрацьованиї годин при тому жити в общазі з алкоголіками/ тупими бичками на мінімальних санітарних умовах, жерти мівіну із розмороженими курячими гомілками і запивати холодною водою, не бути із сім’єю.

дикий песецЪ ((
kmg
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:14

  kmg написав:Польща це нижче дна, реально навіть нижче України якщо порахувати всі складові. Який сенс їхати заробити 21кгрн за 300!!! тяжко відпрацьованиї годин при тому жити в общазі з алкоголіками/ тупими бичками на мінімальних санітарних умовах, жерти мівіну із розмороженими курячими гомілками і запивати холодною водою, не бути із сім’єю.

дикий песецЪ ((

Пусть едут в Швейцарию или Люксембург. Кто им мешает?
Gastarbaiter
 
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