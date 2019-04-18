Міністр соціальної політики заявляв, що 3,2-9 млн. громадян постійно або тимчасово працюють за кордоном.
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Додано: Чет 02 тра, 2019 12:30
В яких країнах найвигідніше працювати українцям
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Дивися повний текст В яких країнах найвигідніше працювати українцям.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:28
Польща це нижче дна, реально навіть нижче України якщо порахувати всі складові. Який сенс їхати заробити 21кгрн за 300!!! тяжко відпрацьованиї годин при тому жити в общазі з алкоголіками/ тупими бичками на мінімальних санітарних умовах, жерти мівіну із розмороженими курячими гомілками і запивати холодною водою, не бути із сім’єю.
дикий песецЪ ((
Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:14
Пусть едут в Швейцарию или Люксембург. Кто им мешает?
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