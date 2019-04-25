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Путін підписав закон про ізольований російський інтернет
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 тра, 2019 14:18
Пропонуємо до обговорення:
Президент Росії Володимир Путін підписав закон про ізоляцію Рунета.
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