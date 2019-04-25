Президент Росії Володимир Путін підписав закон про ізоляцію Рунета.
Дивися повний текст Путін підписав закон про ізольований російський інтернет.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 тра, 2019 14:18
Путін підписав закон про ізольований російський інтернет
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Путін підписав закон про ізольований російський інтернет.
Додано: Чет 02 тра, 2019 23:53
а я думаю зачем КимЧенИн к пуйлу приезжал, теперь понятно - делился передовыми ноухау в области интернета........россияне, скоро собак начнете жрать ))))))))))))
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|