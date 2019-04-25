Президент Росії Володимир Путін підписав закон про ізоляцію Рунета.
Дивися повний текст Путін підписав закон про ізольований російський інтернет.
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Додано: Чет 02 тра, 2019 14:18
Путін підписав закон про ізольований російський інтернет
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Путін підписав закон про ізольований російський інтернет.
Додано: Чет 02 тра, 2019 23:53
а я думаю зачем КимЧенИн к пуйлу приезжал, теперь понятно - делился передовыми ноухау в области интернета........россияне, скоро собак начнете жрать ))))))))))))
Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:21
Всем стебущимся хочу сказать - 1. этот закон касается только режима ЧС. 2. Не забываем какая страна запретила у себя соцсети, платежные банковские системы, вебмани, сервисы яндекса и т.д., но себя с северной кореей почему-то не сравнивают.
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