Президент Росії Володимир Путін підписав закон про ізоляцію Рунета.
Дивися повний текст Путін підписав закон про ізольований російський інтернет.
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Додано: Чет 02 тра, 2019 14:18
Путін підписав закон про ізольований російський інтернет
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Путін підписав закон про ізольований російський інтернет.
Додано: Чет 02 тра, 2019 23:53
а я думаю зачем КимЧенИн к пуйлу приезжал, теперь понятно - делился передовыми ноухау в области интернета........россияне, скоро собак начнете жрать ))))))))))))
Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:52
хотя-бы пишите причину удаления
Когда в стране четыре года идёт война то пунктами правил можно пренебречь.
P.S. Вот это помогает расширишь взгляд на эти вещи:
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:23
ALEF, устроит если она будет прописана в правилах форума! А пока этого нет, то и посты тереть не имеют права. А вам хочу напомнить - война считается начатой когда объявлена, введено военное положение, дипломаты стран участников не продолжают жить и работать во "вражеской" стране, а высылаются оттуда и т.д. Какими правилами еще можно пренебречь на основании ваших голословных утверждений о войне?
upd. Досмотрел ролик до слов про то что украинцы обладают сознанием 11 летних детей и про то что яндекс-такси было внедрено ФСБ и выключил. Большего бреда не слышал.
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:42
Всем стебущимся хочу сказать - 1. этот закон касается только режима ЧС. 2. Не забываем какая страна запретила у себя соцсети, платежные банковские системы, вебмани, сервисы яндекса и т.д., но себя с северной кореей почему-то не сравнивают.
p.s. Уважаемая Ирина, если удаляете пост, то потрудитесь написать какие пункты правил форума он нарушает.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
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