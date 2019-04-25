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Путін підписав закон про
ізольований російський інтернет

Путін підписав закон про ізольований російський інтернет
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 14:18

Путін підписав закон про ізольований російський інтернет

Пропонуємо до обговорення:
Президент Росії Володимир Путін підписав закон про ізоляцію Рунета.

Дивися повний текст Путін підписав закон про ізольований російський інтернет.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 14:18

Привіт Північна Корея!
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 14:20

Ну наконец-то. Рубите!
N0mad
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 15:56

Так у них уже несколько лет как инакомыслящие сайты заблокированы.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 23:53

а я думаю зачем КимЧенИн к пуйлу приезжал, теперь понятно - делился передовыми ноухау в области интернета........россияне, скоро собак начнете жрать ))))))))))))
lwa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:52

хотя-бы пишите причину удаления

Когда в стране четыре года идёт война то пунктами правил можно пренебречь.

P.S. Вот это помогает расширишь взгляд на эти вещи: https://www.youtube.com/watch?v=uDg_fvcig9I
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
ALEF
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:23

ALEF, устроит если она будет прописана в правилах форума! А пока этого нет, то и посты тереть не имеют права. А вам хочу напомнить - война считается начатой когда объявлена, введено военное положение, дипломаты стран участников не продолжают жить и работать во "вражеской" стране, а высылаются оттуда и т.д. Какими правилами еще можно пренебречь на основании ваших голословных утверждений о войне?
upd. Досмотрел ролик до слов про то что украинцы обладают сознанием 11 летних детей и про то что яндекс-такси было внедрено ФСБ и выключил. Большего бреда не слышал.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:42

Всем стебущимся хочу сказать - 1. этот закон касается только режима ЧС. 2. Не забываем какая страна запретила у себя соцсети, платежные банковские системы, вебмани, сервисы яндекса и т.д., но себя с северной кореей почему-то не сравнивают.
p.s. Уважаемая Ирина, если удаляете пост, то потрудитесь написать какие пункты правил форума он нарушает.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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