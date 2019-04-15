Про це на своїй сторінці у Facebook написав Богдан Данилишин.
Дивися повний текст Названо основні проблеми, які гальмують розвиток аграрного сектору.
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Додано: Чет 02 тра, 2019 14:55
Названо основні проблеми, які гальмують розвиток...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо основні проблеми, які гальмують розвиток аграрного сектору.
Додано: Чет 02 тра, 2019 14:55
Забыли указать, что мораторий на землю- естественная причина проблем, которая даёт право таким как Кононенко(см. Порошенко) организовывать паи селян в пулы и брать их в аренду за 1кгрн в год. Так что, всё завязано на моратории на землю.
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