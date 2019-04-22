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Названо основні проблеми,
які гальмують розвиток...

Названо основні проблеми, які гальмують розвиток...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 14:55

Названо основні проблеми, які гальмують розвиток...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на своїй сторінці у Facebook написав Богдан Данилишин.

Дивися повний текст Названо основні проблеми, які гальмують розвиток аграрного сектору.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 14:55

Забыли указать, что мораторий на землю- естественная причина проблем, которая даёт право таким как Кононенко(см. Порошенко) организовывать паи селян в пулы и брать их в аренду за 1кгрн в год. Так что, всё завязано на моратории на землю.
dramiel87
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:19

А что Глава совета НБУ имеет агрономическое образование и опыт работы на земле?
blueiceua
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