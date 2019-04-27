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В Україні ввели абонплату: за
опалення платитимемо увесь...

В Україні ввели абонплату: за опалення платитимемо увесь...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 15:24

В Україні ввели абонплату: за опалення платитимемо увесь...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 1 травня повноцінно набула чинності нова редакція закону "Про житлово-комунальні послуги".

Дивися повний текст В Україні ввели абонплату: за опалення платитимемо увесь рік, а вода подорожчає.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 15:25

Вирните питра! Что ты твориш проклятый зэ.
vitali_kalinin
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