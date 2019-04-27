В Україні з 1 травня повноцінно набула чинності нова редакція закону "Про житлово-комунальні послуги".
Дивися повний текст В Україні ввели абонплату: за опалення платитимемо увесь рік, а вода подорожчає.
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Додано: Чет 02 тра, 2019 15:24
В Україні ввели абонплату: за опалення платитимемо увесь...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні ввели абонплату: за опалення платитимемо увесь рік, а вода подорожчає.
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