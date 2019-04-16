В Україні з 1 травня повноцінно набула чинності нова редакція закону "Про житлово-комунальні послуги".
Дивися повний текст В Україні ввели абонплату: за опалення платитимемо увесь рік, а вода подорожчає.
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Додано: Чет 02 тра, 2019 15:24
В Україні ввели абонплату: за опалення платитимемо увесь...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні ввели абонплату: за опалення платитимемо увесь рік, а вода подорожчає.
Додано: Чет 02 тра, 2019 16:34
Україна не Львів,Львів не Україна . у Львові вже років з 10 платять за оплання круглий рік. І останніх років 5 там і абонплату і + за оплаення. Садового на мило !
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Чет 02 тра, 2019 22:14
Re: В Україні ввели абонплату: за опалення платитимемо увесь
Ну да надо же чем то отбивать ОВГЗ по 20% например. При ставке НБУ в 18% и при том что гривна признана относительно стабильной валютой..при уровне текущей инфляции 9%...
Офшорные барыги ТАКИЕ ОВГЗ как пирожки разметают...надо же легализовать "честно заработанное" а деньги в бюджет с нас вот таким путем в том числе высасывают.Овощь и его "папередники" просто воровали, распиливали, откаты брали.. нынешние керманычи полезли уже не только в бюджет но и наш карман... за что и получили пинок под зад на выборах...
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