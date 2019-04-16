В Україні з 1 травня повноцінно набула чинності нова редакція закону "Про житлово-комунальні послуги".
Дивися повний текст В Україні ввели абонплату: за опалення платитимемо увесь рік, а вода подорожчає.
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Додано: Чет 02 тра, 2019 15:24
В Україні ввели абонплату: за опалення платитимемо увесь...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні ввели абонплату: за опалення платитимемо увесь рік, а вода подорожчає.
Додано: Чет 02 тра, 2019 16:34
Україна не Львів,Львів не Україна . у Львові вже років з 10 платять за оплання круглий рік. І останніх років 5 там і абонплату і + за оплаення. Садового на мило !
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
Додано: П'ят 03 тра, 2019 07:06
Извините за оффтоп, но почему последнее время обсуждений новостей в комментариях просто нет. (Один два комментария и всё) Буквально месяц назад во вкладке обсуждаемое были сотни комментариев под новостями? Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано?
Додано: П'ят 03 тра, 2019 07:18
Выборы закончились и ольгинским зрадоботам остановили финансирование. Их кандидаты вылетели в первом туре.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 07:27
Жодного року не платив ніякої абонплати, лише за спожитий по лічильнику газ. Львів
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