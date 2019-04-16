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В Україні ввели абонплату: за
опалення платитимемо увесь...

В Україні ввели абонплату: за опалення платитимемо увесь...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 15:24

В Україні ввели абонплату: за опалення платитимемо увесь...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 1 травня повноцінно набула чинності нова редакція закону "Про житлово-комунальні послуги".

Дивися повний текст В Україні ввели абонплату: за опалення платитимемо увесь рік, а вода подорожчає.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 16:34

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 1 травня повноцінно набула чинності нова редакція закону "Про житлово-комунальні послуги".

Дивися повний текст В Україні ввели абонплату: за опалення платитимемо увесь рік, а вода подорожчає.

Україна не Львів,Львів не Україна . у Львові вже років з 10 платять за оплання круглий рік. І останніх років 5 там і абонплату і + за оплаення. Садового на мило !
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 07:06

Извините за оффтоп, но почему последнее время обсуждений новостей в комментариях просто нет. (Один два комментария и всё) Буквально месяц назад во вкладке обсуждаемое были сотни комментариев под новостями? Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано?
stud_kapally3
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 07:18

  stud_kapally3 написав:Извините за оффтоп, но почему последнее время обсуждений новостей в комментариях просто нет. (Один два комментария и всё) Буквально месяц назад во вкладке обсуждаемое были сотни комментариев под новостями? Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано?

Выборы закончились и ольгинским зрадоботам остановили финансирование. Их кандидаты вылетели в первом туре.
Vint
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 07:27

  yama написав:
  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 1 травня повноцінно набула чинності нова редакція закону "Про житлово-комунальні послуги".

Дивися повний текст В Україні ввели абонплату: за опалення платитимемо увесь рік, а вода подорожчає.

Україна не Львів,Львів не Україна . у Львові вже років з 10 платять за оплання круглий рік. І останніх років 5 там і абонплату і + за оплаення. Садового на мило !



Жодного року не платив ніякої абонплати, лише за спожитий по лічильнику газ. Львів
jump
 
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