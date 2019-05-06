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В Україні ввели абонплату: за
опалення платитимемо увесь...

В Україні ввели абонплату: за опалення платитимемо увесь...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 15:24

В Україні ввели абонплату: за опалення платитимемо увесь...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 1 травня повноцінно набула чинності нова редакція закону "Про житлово-комунальні послуги".

Дивися повний текст В Україні ввели абонплату: за опалення платитимемо увесь рік, а вода подорожчає.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 16:34

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 1 травня повноцінно набула чинності нова редакція закону "Про житлово-комунальні послуги".

Дивися повний текст В Україні ввели абонплату: за опалення платитимемо увесь рік, а вода подорожчає.

Україна не Львів,Львів не Україна . у Львові вже років з 10 платять за оплання круглий рік. І останніх років 5 там і абонплату і + за оплаення. Садового на мило !
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 07:27

  yama написав:
  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 1 травня повноцінно набула чинності нова редакція закону "Про житлово-комунальні послуги".

Дивися повний текст В Україні ввели абонплату: за опалення платитимемо увесь рік, а вода подорожчає.

Україна не Львів,Львів не Україна . у Львові вже років з 10 платять за оплання круглий рік. І останніх років 5 там і абонплату і + за оплаення. Садового на мило !



Жодного року не платив ніякої абонплати, лише за спожитий по лічильнику газ. Львів
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 08:09

"Так, розмір абонплати на гарячу воду, опалення і холодну воду становить 0,735% від мінімальної зарплати. А абонентська плата за вивезення сміття – 0,348%"
Скільки у автора статті було по математиці?
Від мінімальної ЗП це 0,007353 % та 0,003483 % відповідно.
tarantinosv
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 08:53

  yama написав:
  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 1 травня повноцінно набула чинності нова редакція закону "Про житлово-комунальні послуги".

Дивися повний текст В Україні ввели абонплату: за опалення платитимемо увесь рік, а вода подорожчає.

Україна не Львів,Львів не Україна . у Львові вже років з 10 платять за оплання круглий рік. І останніх років 5 там і абонплату і + за оплаення. Садового на мило !

Законность у нас на уровне неолита.
Во Франеке также, абонплата за ЦО уже лет 10.
Чтобы было нагляднее:
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:44

  jump написав:Дивися повний текст В Україні ввели абонплату: за опалення платитимемо увесь рік, а вода подорожчає.

Україна не Львів,Львів не Україна . у Львові вже років з 10 платять за оплання круглий рік. І останніх років 5 там і абонплату і + за оплаення. Садового на мило !


Жодного року не платив ніякої абонплати, лише за спожитий по лічильнику газ. Львів

прочитай уважно тоді пиши. Виділив
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:35

  tarantinosv написав:"Так, розмір абонплати на гарячу воду, опалення і холодну воду становить 0,735% від мінімальної зарплати. А абонентська плата за вивезення сміття – 0,348%"
Скільки у автора статті було по математиці?
Від мінімальної ЗП це 0,007353 % та 0,003483 % відповідно.


У автора статьи по математеке было явно лучше, т.к 0,7353 % = 0,007353,
а 0,007353 % = 0,00007353. Соответственно 4173 * 0,7353 % = 4173 * 0,007353 = 30.684069, а 4173 * 0,007353 % = 4173 * 0,00007353 = 0.30684069.
Geca
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:14

  tarantinosv написав:"Так, розмір абонплати на гарячу воду, опалення і холодну воду становить 0,735% від мінімальної зарплати. А абонентська плата за вивезення сміття – 0,348%"
Скільки у автора статті було по математиці?
Від мінімальної ЗП це 0,007353 % та 0,003483 % відповідно.

вам нужно повторить курс средней школы по математике, а потом нападать на автора статьи. 30.6 грн это как раз и есть 0,735% от минимальной ЗП размером 4173 грн. хотя у меня получилось 0,733%, но никак не 0,007353 % (вы путаете часть от ЗП с процентами).
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 21:11

а как же часный сектор? обидели... их тоже нужно обложить. и не важно, водопровод там централизован, или индивидуальный. да и отопление тоже, как и горячая вода. а ещё можно с них за водоотвод брать. даже если и не предоставляются услуги - всё равно обложить абонплатой. и ко всему установить ещё налоги на солнце, дождь, снег, воздух. ну, налоги, конечно, для всех. и тогда уж точно комунальщикам на всё должно хватить (но не факт).
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