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Українцям обмежили перехід на
бойлери та автономне опалення

Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опалення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 16:19

Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опалення

Пропонуємо до обговорення:
Українців обмежили в праві відмовитися від послуг центрального опалення.

Дивися повний текст Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опалення.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 16:19

Че за бред, несколько недель не бывает гарячей воды - бойлер как резерв выступает. Взвинтят цены на электроэнергию, и чо, опять собирать бумажки на подключение к ЦО?
papazina
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 16:25

Да и раньше,поставить котел в хрущевке,не разрешали (только за взятку)
saweliy722
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 16:26

Re: Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опале

Проблема только в том случае, если владелец хочет именно отказаться от ГВ как таковой. Если же, как в подавляющем большинстве случаев, просто платить за ГВ по счётчику (месяцами показывая нулевой расход), при этом формально от ГВ не отказываясь - никакой проблемы нет
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 16:35

  Faceless написав:Проблема только в том случае, если владелец хочет именно отказаться от ГВ как таковой. Если же, как в подавляющем большинстве случаев, просто платить за ГВ по счётчику (месяцами показывая нулевой расход), при этом формально от ГВ не отказываясь - никакой проблемы нет


Нема ніякої проблеми: введуть абонплату за ГВП та можете користуватись бойлером хоч увесь час. От для цього і заборонили відключатись, бо тоді не буде з кого брати абонплату.
coulthard
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 16:39

"— Вы знаете, зачем вы создали лампу накаливания? — Нет, но я думаю правительство скоро сообразит, как брать с людей за это деньги!"
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 16:45

Re: Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опале

Якщо Віктор Хведорович мав намір позалазити до кишень усього бізнесу, то нинишній (чи то пак вже колишній) разом з РЛА вирішів залізти у кишеню до кожного. От воно нарешті і стало зрозуміло що означало його гасло: "Жити по-новому".
coulthard
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 17:04

Так, а если не платить, сколько набежит штрафов и через сколько отключат сами ?
civ
 
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