Українців обмежили в праві відмовитися від послуг центрального опалення.
Дивися повний текст Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опалення.
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Додано: Чет 02 тра, 2019 16:19
Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опалення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опалення.
Додано: Чет 02 тра, 2019 16:19
Че за бред, несколько недель не бывает гарячей воды - бойлер как резерв выступает. Взвинтят цены на электроэнергию, и чо, опять собирать бумажки на подключение к ЦО?
Додано: Чет 02 тра, 2019 16:25
Да и раньше,поставить котел в хрущевке,не разрешали (только за взятку)
Додано: Чет 02 тра, 2019 16:26
Re: Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опале
Проблема только в том случае, если владелец хочет именно отказаться от ГВ как таковой. Если же, как в подавляющем большинстве случаев, просто платить за ГВ по счётчику (месяцами показывая нулевой расход), при этом формально от ГВ не отказываясь - никакой проблемы нет
Додано: Чет 02 тра, 2019 16:35
Нема ніякої проблеми: введуть абонплату за ГВП та можете користуватись бойлером хоч увесь час. От для цього і заборонили відключатись, бо тоді не буде з кого брати абонплату.
Додано: Чет 02 тра, 2019 16:39
"— Вы знаете, зачем вы создали лампу накаливания? — Нет, но я думаю правительство скоро сообразит, как брать с людей за это деньги!"
Додано: Чет 02 тра, 2019 16:45
Re: Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опале
Якщо Віктор Хведорович мав намір позалазити до кишень усього бізнесу, то нинишній (чи то пак вже колишній) разом з РЛА вирішів залізти у кишеню до кожного. От воно нарешті і стало зрозуміло що означало його гасло: "Жити по-новому".
Додано: Чет 02 тра, 2019 17:01
И как тебе такое гилонэ маску?
Додано: Чет 02 тра, 2019 17:04
Так, а если не платить, сколько набежит штрафов и через сколько отключат сами ?
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