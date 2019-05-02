Українців обмежили в праві відмовитися від послуг центрального опалення.
Дивися повний текст Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опалення.
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Додано: Чет 02 тра, 2019 16:19
Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опалення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опалення.
Додано: Чет 02 тра, 2019 16:19
Че за бред, несколько недель не бывает гарячей воды - бойлер как резерв выступает. Взвинтят цены на электроэнергию, и чо, опять собирать бумажки на подключение к ЦО?
Додано: Чет 02 тра, 2019 16:25
Да и раньше,поставить котел в хрущевке,не разрешали (только за взятку)
Додано: Чет 02 тра, 2019 16:26
Re: Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опале
Проблема только в том случае, если владелец хочет именно отказаться от ГВ как таковой. Если же, как в подавляющем большинстве случаев, просто платить за ГВ по счётчику (месяцами показывая нулевой расход), при этом формально от ГВ не отказываясь - никакой проблемы нет
Додано: Чет 02 тра, 2019 16:35
Нема ніякої проблеми: введуть абонплату за ГВП та можете користуватись бойлером хоч увесь час. От для цього і заборонили відключатись, бо тоді не буде з кого брати абонплату.
Додано: Чет 02 тра, 2019 16:39
"— Вы знаете, зачем вы создали лампу накаливания? — Нет, но я думаю правительство скоро сообразит, как брать с людей за это деньги!"
Додано: Чет 02 тра, 2019 16:45
Re: Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опале
Якщо Віктор Хведорович мав намір позалазити до кишень усього бізнесу, то нинишній (чи то пак вже колишній) разом з РЛА вирішів залізти у кишеню до кожного. От воно нарешті і стало зрозуміло що означало його гасло: "Жити по-новому".
Додано: Чет 02 тра, 2019 17:04
Так, а если не платить, сколько набежит штрафов и через сколько отключат сами ?
Додано: Чет 02 тра, 2019 17:41
"Вот тебе бабушка и Юрьев день!"
- Кто не успел - тот опоздал.
А практика за много лет уже отработана - зря не слушались в предыдущие годы.
При чём это ещё только "цветочки".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 02 тра, 2019 19:42
речь идет когда вы отказываетесь от услуги централизированного горячего водоснабщения и/или отопления и вам отрезают трубы ... те, кто использует бойлер как резерв на случай временного отключения горячей воды или электрический обогреватель, когда уже прохладно, а отопления еще нет - про это речь не идет .. идет речь именно об отказе от услуг централизированного горячего водоснабжения и отопления (отрезать трубы и опломбировать) и отапливаться, греть воду самостоятельно) электрическим/газовым котлом.
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