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Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опалення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 тра, 2019 19:45
coulthard написав:
Якщо Віктор Хведорович мав намір позалазити до кишень усього бізнесу, то нинишній (чи то пак вже колишній) разом з РЛА вирішів залізти у кишеню до кожного.
При Вите, как раз, запретили отключаться от центрального отопления и переходить на автономное.
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Додано: Чет 02 тра, 2019 19:45
Правильно. Іпать всіх недоіпаних. А потім догнати і знову іпати.
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Додано: Чет 02 тра, 2019 19:46
Faceless написав:
Проблема только в том случае, если владелец хочет именно отказаться от ГВ как таковой. Если же, как в подавляющем большинстве случаев, просто платить за ГВ по счётчику (месяцами показывая нулевой расход), при этом формально от ГВ не отказываясь - никакой проблемы нет
у нас так не катит )
надо раз в квартал (по-моему) делать какой-то расход формальный минимальный, в противном случае (если просто рисовать ноль на начало мес. и ноль на конец мес.) они начинают считать платежи по нормам ) ...
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Додано: Чет 02 тра, 2019 19:50
IMPRINTER написав:
надо раз в квартал (по-моему) делать какой-то расход формальный минимальный, в противном случае (если просто рисовать ноль на начало мес. и ноль на конец мес.) они начинают считать платежи по нормам )
Это где такое написано? Знакомый жил 4 или 5 месяцев на даче, вписывал 0 и все нормально, никто слова не сказал. Возможно, с принятием нового "закона о ЖКХ" такое ввели - не знаю.
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