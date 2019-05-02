Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опалення

Додано: Чет 02 тра, 2019 21:14

PSL написав: IMPRINTER написав: надо раз в квартал (по-моему) делать какой-то расход формальный минимальный, в противном случае (если просто рисовать ноль на начало мес. и ноль на конец мес.) они начинают считать платежи по нормам ) надо раз в квартал (по-моему) делать какой-то расход формальный минимальный, в противном случае (если просто рисовать ноль на начало мес. и ноль на конец мес.) они начинают считать платежи по нормам )

Это где такое написано? Знакомый жил 4 или 5 месяцев на даче, вписывал 0 и все нормально, никто слова не сказал. Возможно, с принятием нового "закона о ЖКХ" такое ввели - не знаю. Это где такое написано? Знакомый жил 4 или 5 месяцев на даче, вписывал 0 и все нормально, никто слова не сказал. Возможно, с принятием нового "закона о ЖКХ" такое ввели - не знаю.

возможно у каждого региона/поставщика услуг свои особенности ... в харькове точно так было - если услуга оплачивалась по счетчику и вы просто начинали рисовать нули то через какое то время поставшик услуг начинал считать уже по нормам поэтому рекомендовали раз в квартал оплачивать какую то мин. сумму типа стакан воды потребили ) ... а с вывозом мусора у нас вообще круто - если в квартире никто не прописан, то все коммунальные службы начисляют коммуналку за 1 человека, а вот КП "КВБО" (вывоз мусора)если не прописан никто в квартире, - то начисляют за ДВОИХ ! ... обосновывая, что такого чтоб в квартире никто не жил не может быть - значит вы ее сдаете, а значит там живет не один человек реально ...