Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опалення

При Вите, как раз, запретили отключаться от центрального отопления и переходить на автономное.
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Додано: Чет 02 тра, 2019 19:45
Re: Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опале
Додано: Чет 02 тра, 2019 19:46
у нас так не катит )
надо раз в квартал (по-моему) делать какой-то расход формальный минимальный, в противном случае (если просто рисовать ноль на начало мес. и ноль на конец мес.) они начинают считать платежи по нормам ) ...
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Додано: Чет 02 тра, 2019 19:50
Это где такое написано? Знакомый жил 4 или 5 месяцев на даче, вписывал 0 и все нормально, никто слова не сказал. Возможно, с принятием нового "закона о ЖКХ" такое ввели - не знаю.
Додано: Чет 02 тра, 2019 21:09
Что за чушь. Если не в курсе, то зачем столько медалек нацеплять.
Уже несколько лет у мамы стоит счетчик на холодную воду. В квартире никто не живет. Показания одни и те же уже два года 1 метр куб. (0 не воспринимает программа в водоканале). Никакой платы водоканал не начисляет.
Недавно появилась проблема, стали требовать передавать данные на конец месяца. Иначе насчитывают норму без счетчика. А показания принимают только по телефону (нет никаких подтверждений, что ты передал показания). На следующий месяц приходится доказывать, что показания были переданы вовремя и начислять норму не законно (видимо тоже глюк программы).
Додано: Чет 02 тра, 2019 21:14
возможно у каждого региона/поставщика услуг свои особенности ... в харькове точно так было - если услуга оплачивалась по счетчику и вы просто начинали рисовать нули то через какое то время поставшик услуг начинал считать уже по нормам поэтому рекомендовали раз в квартал оплачивать какую то мин. сумму типа стакан воды потребили ) ... а с вывозом мусора у нас вообще круто - если в квартире никто не прописан, то все коммунальные службы начисляют коммуналку за 1 человека, а вот КП "КВБО" (вывоз мусора)
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Додано: Чет 02 тра, 2019 21:57
Re: Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опале
А мне интересно если я купил квартир на вторичке и у меня как нового собственника нет никакого договора на поставку услуг.. на каком основании я что либо должен платить?
Квартира пустая никто не прописан .. собственник живет в другом месте и прописан тоже в другом..
Додано: Чет 02 тра, 2019 22:13
IMPRINTER
- трубы как правило не отрезают, а спрямляют транзитом.Это проверяет инженер и подписывает акт.А счётчик поверяется и имеет силу в течение межповерочного интервала, и т о может показывать именно столько сколько расходуется реально, хоть и ноль.Другое дело. что могут ввести абонплату, не зависящую от потребления.Или разбрасывать потери на всех.Тогда и при нулевых показаниях прийдётся платить.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 02 тра, 2019 22:27
для начала вы разделите коммунальные услуги на те которые связаны с владением квартирой и проживанием в ней ...
расходы связанные с владением квартирой (т.е. расходы, которые берутся преимущественно с площади квартиры за кв.м. - отопление, квартплата) ...
квартиру вашу отапливают, отопление поступает, энергозатраты тратятся - то что вы тут не живете это ваши проблемы ... аналогично и эксплуатационные расходы (квартплата) - это общедомовые расходы которые должны оплачивать собственники, независимо живет он тут или нет ... крышу чинить надо, общедомовую территорию поддерживать надо и т.п.
расходы связанные с проживанием в квартире (которые берутся по счетчикам или по нормам на 1 проживающего) газ, вода, свет ... тут их вы можете не платить, если не проживаете, но для этого надо установить счетчики ... не хотите ставить счетчик - платите по нормам на 1 человека ... не хотите платить по нормам на 1 человека и не хотите устанавливать счетчики - вызываете представителя службы и опечатываете трубы/вентили.
з.ы. отсутствие договора вопрос дискуссионный - есть договор-оферта ...
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Додано: Чет 02 тра, 2019 22:33
В поддержку IMPRINTERа скажу. Нет это не чушь. У меня также начали приписывать от фонаря ( в аккурат после того как придумали про передачу показаний в последний день месяца)по началу я решил,что это уже как и было обещано установили общедомовой счётчик и списывают все потери на нас.Однако сосед ездил в водоконтору и ему сказали ,что это потому как передавал 3 раза одинаковый отсчёт. А у нас с ним как не крути больше куба раз в 2-3 месяца не выходит ,ибо этой жижей вонючей только в параше сливаем в основном.
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