RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українцям обмежили перехід на
бойлери та автономне опалення

Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опалення
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 19:45

Re: Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опале

  coulthard написав:Якщо Віктор Хведорович мав намір позалазити до кишень усього бізнесу, то нинишній (чи то пак вже колишній) разом з РЛА вирішів залізти у кишеню до кожного.
При Вите, как раз, запретили отключаться от центрального отопления и переходить на автономное.
PSL
 
Повідомлень: 170
З нами з: 26.12.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 19:45

Правильно. Іпать всіх недоіпаних. А потім догнати і знову іпати.
w1961
Аватар користувача
 
Повідомлень: 152
З нами з: 27.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 19:46

  Faceless написав:Проблема только в том случае, если владелец хочет именно отказаться от ГВ как таковой. Если же, как в подавляющем большинстве случаев, просто платить за ГВ по счётчику (месяцами показывая нулевой расход), при этом формально от ГВ не отказываясь - никакой проблемы нет


у нас так не катит )
надо раз в квартал (по-моему) делать какой-то расход формальный минимальный, в противном случае (если просто рисовать ноль на начало мес. и ноль на конец мес.) они начинают считать платежи по нормам ) ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35963
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5709 раз.
 
Профіль
9
4
2
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 19:50

  IMPRINTER написав:надо раз в квартал (по-моему) делать какой-то расход формальный минимальный, в противном случае (если просто рисовать ноль на начало мес. и ноль на конец мес.) они начинают считать платежи по нормам )

Это где такое написано? Знакомый жил 4 или 5 месяцев на даче, вписывал 0 и все нормально, никто слова не сказал. Возможно, с принятием нового "закона о ЖКХ" такое ввели - не знаю.
PSL
 
Повідомлень: 170
З нами з: 26.12.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 21:09

  IMPRINTER написав:
  Faceless написав:Проблема только в том случае, если владелец хочет именно отказаться от ГВ как таковой. Если же, как в подавляющем большинстве случаев, просто платить за ГВ по счётчику (месяцами показывая нулевой расход), при этом формально от ГВ не отказываясь - никакой проблемы нет


у нас так не катит )
надо раз в квартал (по-моему) делать какой-то расход формальный минимальный, в противном случае (если просто рисовать ноль на начало мес. и ноль на конец мес.) они начинают считать платежи по нормам ) ...


Что за чушь. Если не в курсе, то зачем столько медалек нацеплять. :)
Уже несколько лет у мамы стоит счетчик на холодную воду. В квартире никто не живет. Показания одни и те же уже два года 1 метр куб. (0 не воспринимает программа в водоканале). Никакой платы водоканал не начисляет.
Недавно появилась проблема, стали требовать передавать данные на конец месяца. Иначе насчитывают норму без счетчика. А показания принимают только по телефону (нет никаких подтверждений, что ты передал показания). На следующий месяц приходится доказывать, что показания были переданы вовремя и начислять норму не законно (видимо тоже глюк программы).
Кузя
 
Повідомлень: 324
З нами з: 08.03.15
Подякував: 6 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 21:14

  PSL написав:
  IMPRINTER написав:надо раз в квартал (по-моему) делать какой-то расход формальный минимальный, в противном случае (если просто рисовать ноль на начало мес. и ноль на конец мес.) они начинают считать платежи по нормам )

Это где такое написано? Знакомый жил 4 или 5 месяцев на даче, вписывал 0 и все нормально, никто слова не сказал. Возможно, с принятием нового "закона о ЖКХ" такое ввели - не знаю.


возможно у каждого региона/поставщика услуг свои особенности ... в харькове точно так было - если услуга оплачивалась по счетчику и вы просто начинали рисовать нули то через какое то время поставшик услуг начинал считать уже по нормам поэтому рекомендовали раз в квартал оплачивать какую то мин. сумму типа стакан воды потребили ) ... а с вывозом мусора у нас вообще круто - если в квартире никто не прописан, то все коммунальные службы начисляют коммуналку за 1 человека, а вот КП "КВБО" (вывоз мусора) https://musor.kharkov.ua/ если не прописан никто в квартире, - то начисляют за ДВОИХ ! ... обосновывая, что такого чтоб в квартире никто не жил не может быть - значит вы ее сдаете, а значит там живет не один человек реально ...

https://vecherniy.kharkov.ua/news/130081/
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35963
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5709 раз.
 
Профіль
9
4
2
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 21:57

Re: Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опале

А мне интересно если я купил квартир на вторичке и у меня как нового собственника нет никакого договора на поставку услуг.. на каком основании я что либо должен платить?
Квартира пустая никто не прописан .. собственник живет в другом месте и прописан тоже в другом..
Джон
 
Повідомлень: 1119
З нами з: 16.03.17
Подякував: 41 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 22:13

IMPRINTER
- трубы как правило не отрезают, а спрямляют транзитом.Это проверяет инженер и подписывает акт.А счётчик поверяется и имеет силу в течение межповерочного интервала, и т о может показывать именно столько сколько расходуется реально, хоть и ноль.Другое дело. что могут ввести абонплату, не зависящую от потребления.Или разбрасывать потери на всех.Тогда и при нулевых показаниях прийдётся платить.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15926
З нами з: 04.05.10
Подякував: 823 раз.
Подякували: 1855 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 22:27

  Джон написав:А мне интересно если я купил квартир на вторичке и у меня как нового собственника нет никакого договора на поставку услуг.. на каком основании я что либо должен платить?
Квартира пустая никто не прописан .. собственник живет в другом месте и прописан тоже в другом..


для начала вы разделите коммунальные услуги на те которые связаны с владением квартирой и проживанием в ней ...

расходы связанные с владением квартирой (т.е. расходы, которые берутся преимущественно с площади квартиры за кв.м. - отопление, квартплата) ...
квартиру вашу отапливают, отопление поступает, энергозатраты тратятся - то что вы тут не живете это ваши проблемы ... аналогично и эксплуатационные расходы (квартплата) - это общедомовые расходы которые должны оплачивать собственники, независимо живет он тут или нет ... крышу чинить надо, общедомовую территорию поддерживать надо и т.п.

расходы связанные с проживанием в квартире (которые берутся по счетчикам или по нормам на 1 проживающего) газ, вода, свет ... тут их вы можете не платить, если не проживаете, но для этого надо установить счетчики ... не хотите ставить счетчик - платите по нормам на 1 человека ... не хотите платить по нормам на 1 человека и не хотите устанавливать счетчики - вызываете представителя службы и опечатываете трубы/вентили.

з.ы. отсутствие договора вопрос дискуссионный - есть договор-оферта ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35963
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5709 раз.
 
Профіль
9
4
2
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 22:33

  Кузя написав:
  IMPRINTER написав:
  Faceless написав:Проблема только в том случае, если владелец хочет именно отказаться от ГВ как таковой. Если же, как в подавляющем большинстве случаев, просто платить за ГВ по счётчику (месяцами показывая нулевой расход), при этом формально от ГВ не отказываясь - никакой проблемы нет


у нас так не катит )
надо раз в квартал (по-моему) делать какой-то расход формальный минимальный, в противном случае (если просто рисовать ноль на начало мес. и ноль на конец мес.) они начинают считать платежи по нормам ) ...


Что за чушь. Если не в курсе, то зачем столько медалек нацеплять. :)
Уже несколько лет у мамы стоит счетчик на холодную воду. В квартире никто не живет. Показания одни и те же уже два года 1 метр куб. (0 не воспринимает программа в водоканале). Никакой платы водоканал не начисляет.
Недавно появилась проблема, стали требовать передавать данные на конец месяца. Иначе насчитывают норму без счетчика. А показания принимают только по телефону (нет никаких подтверждений, что ты передал показания). На следующий месяц приходится доказывать, что показания были переданы вовремя и начислять норму не законно (видимо тоже глюк программы).

В поддержку IMPRINTERа скажу. Нет это не чушь. У меня также начали приписывать от фонаря ( в аккурат после того как придумали про передачу показаний в последний день месяца)по началу я решил,что это уже как и было обещано установили общедомовой счётчик и списывают все потери на нас.Однако сосед ездил в водоконтору и ему сказали ,что это потому как передавал 3 раза одинаковый отсчёт. А у нас с ним как не крути больше куба раз в 2-3 месяца не выходит ,ибо этой жижей вонючей только в параше сливаем в основном.
Дядя Дима
Аватар користувача
 
Повідомлень: 406
З нами з: 29.11.16
Подякував: 216 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
1
1
  #<123>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні ввели абонплату: за опалення платитимемо увесь...
R2 » Чет 02 тра, 2019 15:24
2 118
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 тра, 2019 22:14
Джон
В яких країнах найвигідніше працювати українцям
R2 » Чет 02 тра, 2019 12:30
1 39
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 тра, 2019 12:30
vladimir_glazovoy
Куди українцям краще поїхати на заробітки 1, 2, 3
R2 » Сер 16 січ, 2019 18:29
25 3006
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 тра, 2019 18:11
Jorj

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.