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Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опалення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 тра, 2019 22:38
Дядя Дима
ну и я сказал, что я не знаю как в других городах, но в Харькове точно нельзя долго время рисовать нулевой расход по счетчикам, спустя какое-то время (если не ошибаюсь 3 мес.) коммунальная служба начинает тогда насчитывать плату по нормам ... электроэнергии это не касается (там нету тарифов по нормам потребления) .. а вот тех служб где дуальная система (счетчик или нормы - газ, холодное/горячее водоснабжение) тут есть такой прикол ...
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Додано: Чет 02 тра, 2019 23:22
Что вообще за беспредел! Какая мне разница, сколько человек в доме хотят отключиться? Я не хочу пользоваться их услугой и все, неважно по какой причине. А раз заставляют пользоваться, и чтобы платил за это огромные деньги, то это нарушение моих прав. Хочу отметить, что права тепловых монстров не нарушаются и не нарушаются права тех, кто хочет иметь центральное отопление. Первых - никто не заставляет продавать, а вторые не могут требовать предоставлять услугу. А вот мои права нарушаются, если я не хочу, а меня заставляют. На то и правительство, чтобы защитить мои права, а оно защищает права поставщиков. Если бы отменили субсидии, то 80% не захотело бы пользоваться услугами по нынешним ценам. Все эти схемы корруптивны.
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