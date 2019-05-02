RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українцям обмежили перехід на
бойлери та автономне опалення

Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опалення
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 22:38

Дядя Дима

ну и я сказал, что я не знаю как в других городах, но в Харькове точно нельзя долго время рисовать нулевой расход по счетчикам, спустя какое-то время (если не ошибаюсь 3 мес.) коммунальная служба начинает тогда насчитывать плату по нормам ... электроэнергии это не касается (там нету тарифов по нормам потребления) .. а вот тех служб где дуальная система (счетчик или нормы - газ, холодное/горячее водоснабжение) тут есть такой прикол ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35963
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5709 раз.
 
Профіль
9
4
2
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 23:22

Что вообще за беспредел! Какая мне разница, сколько человек в доме хотят отключиться? Я не хочу пользоваться их услугой и все, неважно по какой причине. А раз заставляют пользоваться, и чтобы платил за это огромные деньги, то это нарушение моих прав. Хочу отметить, что права тепловых монстров не нарушаются и не нарушаются права тех, кто хочет иметь центральное отопление. Первых - никто не заставляет продавать, а вторые не могут требовать предоставлять услугу. А вот мои права нарушаются, если я не хочу, а меня заставляют. На то и правительство, чтобы защитить мои права, а оно защищает права поставщиков. Если бы отменили субсидии, то 80% не захотело бы пользоваться услугами по нынешним ценам. Все эти схемы корруптивны.
ygn
 
Повідомлень: 2062
З нами з: 19.02.09
Подякував: 108 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні ввели абонплату: за опалення платитимемо увесь...
R2 » Чет 02 тра, 2019 15:24
2 118
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 тра, 2019 22:14
Джон
В яких країнах найвигідніше працювати українцям
R2 » Чет 02 тра, 2019 12:30
1 39
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 тра, 2019 12:30
vladimir_glazovoy
Куди українцям краще поїхати на заробітки 1, 2, 3
R2 » Сер 16 січ, 2019 18:29
25 3006
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 тра, 2019 18:11
Jorj

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.