Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опалення

Додано: Чет 02 тра, 2019 22:38

Дядя Дима



ну и я сказал, что я не знаю как в других городах, но в Харькове точно нельзя долго время рисовать нулевой расход по счетчикам, спустя какое-то время (если не ошибаюсь 3 мес.) коммунальная служба начинает тогда насчитывать плату по нормам ... электроэнергии это не касается (там нету тарифов по нормам потребления) .. а вот тех служб где дуальная система (счетчик или нормы - газ, холодное/горячее водоснабжение) тут есть такой прикол ...

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