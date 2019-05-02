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Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опалення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 тра, 2019 22:38
Дядя Дима
ну и я сказал, что я не знаю как в других городах, но в Харькове точно нельзя долго время рисовать нулевой расход по счетчикам, спустя какое-то время (если не ошибаюсь 3 мес.) коммунальная служба начинает тогда насчитывать плату по нормам ... электроэнергии это не касается (там нету тарифов по нормам потребления) .. а вот тех служб где дуальная система (счетчик или нормы - газ, холодное/горячее водоснабжение) тут есть такой прикол ...
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Додано: Чет 02 тра, 2019 23:22
Что вообще за беспредел! Какая мне разница, сколько человек в доме хотят отключиться? Я не хочу пользоваться их услугой и все, неважно по какой причине. А раз заставляют пользоваться, и чтобы платил за это огромные деньги, то это нарушение моих прав. Хочу отметить, что права тепловых монстров не нарушаются и не нарушаются права тех, кто хочет иметь центральное отопление. Первых - никто не заставляет продавать, а вторые не могут требовать предоставлять услугу. А вот мои права нарушаются, если я не хочу, а меня заставляют. На то и правительство, чтобы защитить мои права, а оно защищает права поставщиков. Если бы отменили субсидии, то 80% не захотело бы пользоваться услугами по нынешним ценам. Все эти схемы корруптивны.
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 03:39
Ох же ж ця кроляча порода, скрізь свої жадібні лапи хочуть посунути в чужі кишені, ненажерливі кролики...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 05:25
Цікаво щодо горячої води. Раніше у нас не було її по 6 місяців (була коли опалення). Тепер вже рік немає і не планують давати, а з 1 травня ввели абонку за ГВП. Тепер води гарячої не буде, а абонку будуть носити і відрізати вже неможливо?
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anikola13
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 07:59
anikola13 написав:
Цікаво щодо горячої води. Раніше у нас не було її по 6 місяців (була коли опалення). Тепер вже рік немає і не планують давати, а з 1 травня ввели абонку за ГВП. Тепер води гарячої не буде, а абонку будуть носити і відрізати вже неможливо?
Це те про що я написав вище: користуєшся-не користуєшся, а платиш.
"Жити по-новому".
Прогнозую наступний крок: введення додаткової оплати на ремонт будинків (в майбутньому, можливо), як у північно-східного сусіда...
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coulthard
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 08:39
coulthard
Так цю послугу взагалі не поставляють (пішов другий рік), а не я не хочу користуватися.
Що стосовно плати за ремонт будинків - наступний крок.
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anikola13
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:02
anikola13 написав:coulthard
Так цю послугу взагалі не поставляють (пішов другий рік), а не я не хочу користуватися.
Що стосовно плати за ремонт будинків - наступний крок.
В тому то й річ.
Першим було нарахування по так званим нормам, коли вони були завищені в рази і в результаті цього був значний прибуток у бенефіціарів компаній-постачальників (зрозуміло що і їх поплічників у владі також).
Після встановлення лічильників їх прибутки почали скорочуватись в рази, а кому ж хотілось їх втрачати.
З'явився наступний крок - введення абонплати: споживаєш та платиш за послугу та додатково ще абонплату.
Ну і нарешті наступний крок: не споживаєш, а платиш абонплату, а відключитись заборонено на законодавчому рівні.
Чудова схема: нагадує Чиполліно (чи як там "Цибулино") - плата за повітря, дощ (та й не факт, що після заборони встановлення сонячних батарей у нас не буде цього в наступному).
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coulthard
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:11
coulthard
Після таких вінтів вони ще хотіли залишитися при владі....
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anikola13
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:13
Ну - якщо по опаленню ще в цьому якісь правильні думки і є ( наприклад тебе сусіди гріти будуть , плюс місця загального користування ) , то про гарячу воду взагалі дебілізм . Поставив лічильний - по ньому споживання - 0 - але труби у тебе ж є ... Така логіка ? Мрак ...
Хоча все це з одного джерела - повністю вся влада захищає і піклується не про народ , а про таких , як самі - великий бізнес і трошки середній ...
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:34
Нужны штрафные санкции для "постачальникив послуг" если горячей воды нет (по какой причине это вообще потребителей не интересует) - штрафные санкции - ну 1000 грн каждому потребителю, например, и пеня. А так у нас фактически плата за воздух - вода не гарячая, батареи не греют, холодная вода вообще пропадает периодически.
Это вообще не услуги. Горе одно.
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