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Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опалення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:35
anikola13 написав:coulthard
Після таких вінтів вони ще хотіли залишитися при владі....
Ви не розумієте їх мислення.
Вони знаходяться у владі не для Вас або мене, а для себе - влада у нас як була бізнесом, який повинен приносити прибутки так і залишилась. Тим більше коли ти олігарх.
От звідки і ці закони, що цілком логічно з цієї точки зору.
А населення для них лише електорат, який раз на п'ять років повинен прийти та їх перевибрати.
Я вже казав, що наша влада нічим від влади північного сусіда не відрізняється, а от люди інші і завдяки ним влада у нас хоча б змінюється (на що - то вже інше питання)...
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coulthard
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:38
civ написав:
Так, а если не платить, сколько набежит штрафов и через сколько отключат сами ?
подадут в суд насчитают пеню + судебные рассходы около 500-1000 грн
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
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yama
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:41
ну че там Президент не имеет влияния на тарифы ? как сказал Порох.Ну что "Зе прийде порядок наведе" ?
Востаннє редагувалось yama
в П'ят 03 тра, 2019 09:43, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
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yama
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:42
coulthhard
На Какого северного соседа вы равняетесь, нас уже Молдова давным давно обскакала по ВВП, доходам и т.п.
А для себе при влади они в Козине могут находиться или где там они мешкають.
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blueiceua
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:43
blueiceua написав:
Нужны штрафные санкции для "постачальникив послуг" если горячей воды нет (по какой причине это вообще потребителей не интересует) - штрафные санкции - ну 1000 грн каждому потребителю, например, и пеня. А так у нас фактически плата за воздух - вода не гарячая, батареи не греют, холодная вода вообще пропадает периодически.
Это вообще не услуги. Горе одно.
Я думаю Ви розумієте, що при нінішній владі цього не буде.
Хіба проголосує той же "власник вил", які харчується у РЛА за те що його підприємства будуть відшкодовувати збитки за неякісні послуги?
Так, така можливість в новому законі є, але щоб нею скористатись необхідно мати вільний час для відстоювання своїх прав, що для людини яка працює нереально.
Але якщо постачальник не захоче відшкодовувати збатки та перенесе розгляд питання до суду, то шанси виграти у них в суді взагалі близькі до нуля.
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coulthard
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:45
blueiceua написав:
Нужны штрафные санкции для "постачальникив послуг" если горячей воды нет (по какой причине это вообще потребителей не интересует) - штрафные санкции - ну 1000 грн каждому потребителю, например, и пеня. А так у нас фактически плата за воздух - вода не гарячая, батареи не греют, холодная вода вообще пропадает периодически.
Это вообще не услуги. Горе одно.
Почему горе? На Вас делают деньги из воздуха. Прибыльный бизнес, европейские стандарты.
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:51
ruvex, coulthhard
Cогласен с Вами.
У них (не у нас, потому что для нас только квитанции) в Украине, все законы прописаны под "бедных-бедных-бедных" олигархов.
Ну и самый справедливый в мире украинский суд.
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:57
blueiceua написав:
ruvex, coulthhard
Cогласен с Вами.
У них (не у нас, потому что для нас только квитанции) в Украине, все законы прописаны под "бедных-бедных-бедных" олигархов.
Ну и самый справедливый в мире украинский суд.
Зачем развивать что-то, строить заводы? Можно просто пилить коммуналку.
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:04
ruvex написав: blueiceua написав:
ruvex, coulthhard
Cогласен с Вами.
У них (не у нас, потому что для нас только квитанции) в Украине, все законы прописаны под "бедных-бедных-бедных" олигархов.
Ну и самый справедливый в мире украинский суд.
Зачем развивать что-то, строить заводы? Можно просто пилить коммуналку.
Не тільки. Думаю найближчим часом у нас будуть інші новації у податковій сфері та у пенсійній (чуйка в мене)...
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:12
ygn написав:
беспредел! Какая мне разница, сколько человек в доме хотят отключиться? Я не хочу пользоваться их услугой и все, неважно по какой причине. А раз заставляют пользоваться, и чтобы платил за это огромные деньги, то это нарушение моих прав. Хочу отметить
Еще скажите, что законы природы - беспредел.
Сейчас есть разница, сколько человек в доме хотят отключиться от централи.
Чем больше потребителей, тем услуга дешевле.
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